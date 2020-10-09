Коронавірус у Польщі: 4 дні поспіль рекордні показники, повертається масковий режим

Польща повідомила про 4739 нових випадків коронавірусу за добу, що стало новим найбільшим показником з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Рекордні показники у Польщі фіксуються четвертий день, у зв’язку з цим із суботи відновлюються деякі карантинні обмеження.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що станом на п'ятницю пацієнти з COVID-19 займали 4407 лікарняних ліжок по всій країні і використовували 320 апаратів штучної вентиляції легень проти 4138 та 296 відповідно днем раніше.

Дані міністерства також показали, що, хоча кількість нових випадків з четверга зросла на 459, кількість проведених тестів зменшилась більш ніж вдвічі - до 21 500.

За даними TVN24, із завтрашнього по всій країні вводиться обов’язкове носіння масок для обличчя у громадських місцях. Виключення встановлені тільки для осіб, яким за станом здоров’я не можна носити маски.

Маски можна не носити під час прогулянок у лісі, зелених зонах, парках, а також під час занять спортом.