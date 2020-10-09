Коронавирус в Польше: 4 дня подряд рекордные показатели, возвращается масочный режим

Польша сообщила о 4739 новых случаев коронавируса за сутки, что стало новым наибольшим показателем с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рекордные показатели в Польше фиксируются четвертый день, в связи с этим с субботы возобновляются некоторые карантинные ограничения.

Министерство здравоохранения сообщило, что пятницу пациенты с COVID-19 занимали 4407 больничных коек по всей стране и использовали 320 аппаратов искусственной вентиляции легких против 4138 и 296 соответственно днем ​​ранее.

Данные министерства также показали, что, хотя количество новых случаев с четверга выросло на 459, количество проведенных тестов уменьшилось более чем вдвое - до 21 500.

По данным TVN24, с завтрашнего по всей стране вводится обязательное ношение масок для лица в общественных местах. Исключение установлены только для лиц, которым по состоянию здоровья нельзя носить маски.

Маски можно не носить во время прогулок в лесу, зеленых зонах, парках, а также во время занятий спортом.