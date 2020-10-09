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Румунія припинила польоти в і з України через коронавірус

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 15:18

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії вирішив припинити польоти в та з Румунії в країни так званої "жовтої зони", куди входить і Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Digi24.

Перелік країн "жовтої зони", у який входить Україна, був затверджений комітетом 5 жовтня  і опублікований на сайті Національного інституту громадської охорони здоров'я Румунії.

Однак комітет передбачив винятки для країн "жовтої зони", яких рішення про призупинення польотів не застосовується.  Це держави-члени Європейського Союзу, Велика Британія, Об'єднані Арабські Емірати і Катар.

Як повідомлялося, Румунія запровадила обов’язкову вимогу надавати результати ПЛР-тестів на коронавірус для мандрівників, які приїжджають з країн з високим рівнем зараження, серед них і Україна.

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