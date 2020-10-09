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Румыния приостановила полеты в и из Украины из-за коронавируса

Пятница, 9 октября 2020, 15:18

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии решил прекратить полеты в и из Румынии в страны так называемой "желтой зоны", куда входит и Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Digi24.

Перечень стран "желтой зоны", в который входит Украина, был утвержден комитетом 5 октября и опубликован на сайте Национального института общественного здравоохранения Румынии.

Однако комитет предусмотрел исключения для стран "желтой зоны", к которым решение о приостановлении полетов не применяется. Это государства-члены Европейского Союза, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Как сообщалось, Румыния ввела обязательное требование предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус для путешественников, которые приезжают из стран с высоким уровнем заражения, среди них и Украина.

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