Уряд Іспанії закриває Мадрид на карантин

Уряд Іспанії оголосив стан тривоги у Мадриді на 15 днів - максимум, який дозволяє уряду Конституція, що дозволить відновити обмежувальні заходи в усьому столичному регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Рішення було затверджене на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю вранці через кілька годин після того, як Верховний суд Мадрида скасував обмеження щодо коронавірусу, накладені на столицю Міністерством охорони здоров'я. Суд вважає, що такі заходи порушують основні права громадян.

Цей крок дозволить уряду знову застосувати карантинні заходи та обмежити поїздки до регіону та з нього. Слід зазначити, що попереду в Іспанії три вихідні дні, адже на понеділок припадає національне свято.

МОЗ Іспанії раніше опублікувало указ, який передбачав введення більш суворих карантинних заходів у великих населених пунктах країни з високим рівнем поширення інфекції. Ці обмеження набули чинності 2 жовтня, проте Вищий суд Мадрида повинен був їх схвалити.

Новими правилами передбачалося, що жителі Мадрида будуть позбавлені можливості виїжджати з населених пунктів протягом двох тижнів, окрім деяких винятків, серед яких - поїздки на роботу, до школи, з метою охорони здоров’я чи здійснення покупок.

Очевидно, ці правила тепер все ж почнуть діяти відразу після офіційної публікації рішення уряду.