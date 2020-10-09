Правительство Испании закрывает Мадрид на карантин

Правительство Испании объявило состояние тревоги в Мадриде на 15 дней - максимум, который разрешает правительству конституция, что позволит восстановить ограничительные меры во всем столичном регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Решение было утверждено на внеочередном заседании правительства в пятницу утром через несколько часов после того, как Верховный суд Мадрида отменил ограничения по коронавирусу, наложенные на столицу Министерством здравоохранения. Суд считает, что такие меры нарушают основные права граждан.

Этот шаг позволит правительству снова применить карантинные мероприятия и ограничить поездки в регион и из него. Следует отметить, что впереди у Испании три выходных дня, ведь на понедельник приходится национальный праздник.

Минздрав Испании ранее опубликовал указ, предусматривающий введение более строгих карантинных мер в крупных населенных пунктах страны с высоким уровнем распространения инфекции. Эти ограничения вступили в силу 2 октября, однако Высший суд Мадрида должен был их утвердить.

Новыми правилами предполагалось, что жители Мадрида будут лишены возможности выезжать из населенных пунктов в течение двух недель, кроме некоторых исключений, среди которых - поездки на работу, в школу, в целях охраны здоровья или совершения покупок.

Очевидно, эти правила теперь все же начнут действовать сразу после официального опубликования решения правительства.