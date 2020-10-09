Литва відкликає з Білорусі ще п’ятьох дипломатів

Литва відкликає з білоруського посольства ще п'ятьох дипломатів і сподівається, що цього вистачить, щоб зберегти можливість діалогу.

Про це заявила представниця МЗС Литви Раса Якілайтене, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Нам важливо, щоб робота посольства в Мінську і консульства в Гродно була якомога менше порушена. Це необхідно не тільки для здійснення консульської діяльності, видачі віз, підтримки зв'язку з діаспорою, а й для спілкування з громадянським суспільством в Білорусі. Білорусь виступила з категоричною вимогою значно скоротити кількість дипломатів - 11 осіб" - сказала вона.

"Щоб зменшити напругу разом з Польщею ми прийняли рішення викликати дипломатів для консультації і так зберегти можливість підтримки дипломатичних відносин у майбутньому. Оцінивши різні обставини і ризики, ми вирішили відкликати ще п'ятьох дипломатів в надії, що цього буде достатньо, щоб зберегти можливість діалогу. Разом з тим ми підкреслили, що будуть застосовані відповідні заходи, якщо Білорусь буде продовжувати в тому ж дусі", – додала Якілайтене.

Вона повторила слова міністра Лінаса Лінкявічюса, що"недружній крок фактичної влади Білорусі у зв'язку зі скороченням дипломатичних контактів сприяє подальшій ізоляції Мінська". Литва викликала для консультацій посла Андрюса Пулокаса.

Білорусь звинуватила Польщу та Литву у втручанні в її справи. Білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі та відкликало для консультацій своїх послів у цих країнах.

На знак солідарності з Литвою і Польщею своїх послів з Мінська викликали Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Болгарія, Словаччина та Румунія.