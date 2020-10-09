Меркель: найближчі тижні вирішать, як Німеччина житиме під час пандемії взимку

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в п'ятницю виступила з емоційною заявою з приводу загострення ситуації з коронавірусом і попередила про можливе введення більш жорстких заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Меркель провела екстрену телефонну конференцію з мерами 11 найбільших міст Німеччини: Берліна, Бремена, Кельна, Дортмунда, Дюссельдорфа, Ессена, Франкфурта, Гамбурга, Лейпцига, Мюнхена і Штутгарта через зростаюче число нових випадків коронавірусу.

"Ми всі відчуваємо, що великі міста, міські райони, тепер є ареною, де ми побачимо, чи зможемо ми втримати пандемію в Німеччині під контролем, як ми робили протягом декількох місяців, або ж ми втратимо контроль. Найближчі дні і тижні вирішать, як Німеччина переживе пандемію цієї зими", - сказала Меркель.

Вона закликала німців дотримуватися правил носіння масок, миття рук і соціального дистанціювання.

Меркель також попросила населення використовувати додаток для попередження про коронавіруси в країні і регулярно провітрювати кімнати, оскільки наближається більш холодна погода і люди проводять більше часу в приміщенні.

Вона також звернулася з прямим закликом до молодих людей думати про здоров'я літніх родичів, а також про перспективи своєї роботи і освіти.

"Подумайте про те, що для вас найбільш важливо. Хіба це не здоров'я вашої родини, ваших бабусь і дідусів? Хіба в наступні кілька років не буде хорошої підготовки і можливостей для роботи", - сказала канцлер.

"Все повернеться: вечірки, розваги. Але зараз важливо інше", - додала вона.

У Німеччині за останню добу підтвердили понад 4500 тисячі нових випадків коронавірусу, найбільший показник з початку квітня.