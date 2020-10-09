Меркель: ближайшие недели решат, как Германия будет жить во время пандемии зимой

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу выступила с эмоциональным заявлением по поводу обострения ситуации с коронавирусом и предупредила о возможности введения более жестки мер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Меркель провела экстренную телефонную конференцию с мэрами 11 крупнейших городов Германии: Берлина, Бремена, Кельна, Дортмунда, Дюссельдорфа, Эссена, Франкфурта, Гамбурга, Лейпцига, Мюнхена и Штутгарта из-за растущего числа новых случаев коронавируса.

"Мы все чувствуем, что большие города, городские районы, теперь являются ареной, где мы увидим, сможем ли мы удержать пандемию в Германии под контролем, как мы делали в течение нескольких месяцев, или же мы потеряем контроль. Ближайшие дни и недели решат, как Германия переживет пандемию этой зимой", - сказала Меркель.

Она призвала немцев соблюдать правила ношения масок, мытья рук и социального дистанцирования.

Меркель также попросила население использовать приложение для предупреждения о коронавирусе в стране и регулярно проветривать комнаты, поскольку приближается более холодная погода и люди проводят больше времени в помещении.

Канцлер сказала, что понимает, что такие меры, как более раннее закрытие общественных место и ограничение продаж алкоголя, сильно ударит по испытывающему трудности сектору продуктов питания и гостеприимства.

Она также обратилась с прямым призывом к молодым людям думать о здоровье пожилых родственниках, а также о перспективах своей работы и образования.

"Подумайте о том, что для вас наиболее важно. Разве это не здоровье вашей семьи, ваших бабушек и дедушек? Разве в следующие несколько лет не будет хорошей подготовки и возможностей для работы", - сказала канцлер.

"Все вернется: вечеринки, развлечения. Но сейчас важно другое", - добавила она.