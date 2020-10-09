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Уряд пропонує санкції проти Нікарагуа через призначення почесного консула в Криму

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 19:09

Кабінет міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони ввести секторальні санкції проти Нікарагуа через призначення почесного консула в окупованому Криму.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, зазначається, що ці санкції пропонується ввести у зв'язку з протиправними діями уряду Республіки Нікарагуа, а саме - неправомірним та неузгодженим з Україною призначенням почесного консула в анексованому Криму.

Наприкінці серпня  МЗС України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа, яка призначила почесного консула в окупованому Росією Криму.

Почесний консул відрізняється від класичного консула, це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни.

Почесним консулом був призначений Олег Белавенцев, який у 2019 році був засуджений Святошинським районним судом Києва до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність України. Він був одним із активних учасників анексії Криму.

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