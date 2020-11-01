Постріли та світлошумові гранати: у Мінську жорстко розігнали марш опозиції

У Мінську поліція жорстко розганяє "Марш проти терору", учасники якого прийшли колоною до урочища Курапати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруське "Радіо Свобода" і TUT.BY.

Акція протесту почалася о 14-00.

Невдовзі після цього надійшло повідомлення про молодих людей у цивільному, які у дворах поруч з проспектом Незалежності стріляють пейнтбольними кулями.

На перехресті вулиць Калиновського й Гамарніка силовики оточили й почали бити групу демонстрантів. Там чули постріли з помпової рушниці. У пресслужбі міліції потім підтвердили, що стріляли в повітря "для стримання порушень закону".

Близько 16 години, коли колона вже підійшла до Курапат, біля ТРЦ "Експабел" почали лунати вибухи світлошумових гранат та постріли, почались затримання.

О 16-25 кореспонденти "Радіо Свободи" повідомляли, що біля Курапат людей вже не лишилося.

До урочища під’їхала велика колона спецназу та водомет.

Тим часом люди знову почали збиратися на початку вулиці Мірошниченка (неподалік від Курапат), скандуючи "Трибунал" та "Живе Беларусь".

Під час акції затримали щонайменш трьох журналістів - з видання "Новы час", також перестав виходити на зв’язок один з операторів "Белсату".

Правозахисники повідомляють про щонайменш 31 затриманого.