Выстрелы и светошумовые гранаты: в Минске полиция разгоняет марш оппозиции

В Минске полиция жестко разгоняет "Марш против террора", участники которого пришли колонной к урочищу Куропаты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусское "Радио Свобода" и TUT.BY.

Акция началась в 14-00 і посвящена памяти жертв сталинских репрессий - ко дню памяти предков ("Дзяды"). Первое такое шествие состоялось 32 года назад.

Вскоре после этого поступило сообщение о молодых людей в штатском, которые во дворах рядом с проспектом Независимости стреляют пейнтбольными пулями.

На перекрестке улиц Калиновского и Гамарника силовики окружили и начали бить группу демонстрантов. Там слышали выстрелы из помпового ружья. В пресс-службе милиции впоследствии подтвердили, что стреляли в воздух "для сдерживания нарушений закона".

Часть людей успели прийти в урочище и провести митинг-реквием.

Около 16 часов возле ТРЦ "Экспобел" рядом с Курапатами стали раздаваться взрывы светошумовых гранат и выстрелы, начались задержания.

В 16-25 корреспонденты "Радио Свободы" сообщали, что возле Куропат людей уже не осталось.

К урочищу подъехала большая колонна спецназа и водомет.

Между тем люди снова начали собираться в начале улицы Мирошниченко (недалеко от Куропат), скандируя "Трибунал" и "Жыве Беларусь".

Во время акции задержали как минимум трех журналистов - из издания "Новы час", также перестал выходить на связь один из операторов "Белсата".

Правозащитники сообщают о как минимум 31 задержанном.

Обновлено: Часть людей, которые после разгона снова собрались на улице Мирошниченка, смогли дойти в урочище и присоединиться к тем, кто уже был там. Ближе к 18-00 люди начали постепенно расходиться, сообщает "Радио Свобода".

Правозащитники центра "Вясна" сообщают об уже 77 задержанных.