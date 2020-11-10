Молдова: прозахідна Санду може виграти в Додона у другому турі виборів

Прозахідна опозиціонерка Майя Санду може виграти у чинного президента Ігоря Додона другий тур виборів президента у Молдові.

Це показує дослідження Інституту громадської політики і суспільства WatchDog.MD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.

Згідно з опитуванням, за Санду проголосували б 51,5% виборців. Додон може набрати 48,5% голосів громадян. Похибка становить 3%.

Опитування проводилося 3-7 листопада телефоном. У ньому взяли участь 1086 респондентів. Соціологи не опитували жителів Придністров’я та громадян з діаспори, чиї голоси можуть вплинути на результат.

Варто підкреслити, це лише одне із опитувань, що проводяться у Молдові. Раніше дослідження громадської думки в країні довели свою неточність.

Другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться 15 листопада. Примітно, що за 10 днів до виборів лідер молдовської "Нашої партії", популіст Ренато Усатий, який посів третю сходинку у першому турі з підтримкою 16,9% голосів виборців, закликав своїх прихильників у другому турі проголосувати проти Ігоря Додона.

Детальніше про розклади сил у першому турі: Подолати Додона: як діаспора та блокада Придністров'я змінили переможця виборів у Молдові