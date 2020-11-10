Молдова: прозападная Санду может выиграть у Додона во втором туре выборов

Прозападная оппозиционерка Майя Санду может выиграть у действующего президента Игоря Додона второй тур выборов президента в Молдове.

Это показывает исследование Института общественной политики и общества WatchDog.MD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

Согласно опросу, за Санду проголосовали бы 51,5% избирателей. Додон может набрать 48,5% голосов граждан. Погрешность составляет 3%.

Опрос проводился 3-7 ноября по телефону. В нем приняли участие 1086 респондентов. Социологи не опрашивали жителей Приднестровья и граждан из диаспоры, чьи голоса могут повлиять на результат.

Следует подчеркнуть, это лишь один из опросов, проводимых в Молдове. Ранее исследования общественного мнения в стране показали свою неточность.

Второй тур президентских выборов в Молдове состоится 15 ноября. Примечательно, что за 10 дней до выборов лидер молдавской "Нашей партии", популист Ренато Усатый, занявший третье место в первом туре с поддержкой 16,9% голосов избирателей, призвал своих сторонников во втором туре проголосовать против Игоря Додона.

Подробнее о раскладе сил в первом туре: Одолеть Додона: как диаспора и блокада Приднестровья изменили победителя выборов в Молдове