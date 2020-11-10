Сильні зливи призвели до повені на Криті

У вівторок вранці північний Крит накрили сильні зливи, пожежна служба була змушена відкачувати воду з десятків будинків і підприємств в Херсоніссосі та інших частинах грецького острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Муніципальні служби також були спрямовані на допомогу в порятунку людей, які опинилися в затоплених підвалах і транспортних засобах, особливо навколо приток річок і русел струмків, які вийшли з берегів через ранкові шторми.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Пожежна служба Криту звернулася до громадян, які проживають в районах, схильних до повеней, з проханням перебратися у більш високі райони, Зокрема, заклик стосується мешканців Анісараса, Аналіпсі, Кутулуфарі і Сталіди.