Сильные ливни привели к наводнению на Крите

Во вторник утром северный Крит накрыли сильные ливни, пожарная служба была вынуждена откачивать воду из десятков домов и предприятий в Херсониссосе и других частях греческого острова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Муниципальные службы также были направлены на помощь в спасении людей, оказавшихся в затопленных подвалах и транспортных средствах, особенно вокруг приток рек и русел ручьев, которые вышли из берегов из-за утренних штормов.

О пострадавших пока не сообщается.

Пожарная служба Крита обратилась к гражданам, которые проживают в районах, подверженных наводнениям, с просьбой перебраться в более высокие районы, в частности, призыв касается жителей Анисараса, Аналипси, Кутулуфари и Сталиды.