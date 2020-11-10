Сильные ливни привели к наводнению на Крите
Вторник, 10 ноября 2020, 09:53
Во вторник утром северный Крит накрыли сильные ливни, пожарная служба была вынуждена откачивать воду из десятков домов и предприятий в Херсониссосе и других частях греческого острова.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Муниципальные службы также были направлены на помощь в спасении людей, оказавшихся в затопленных подвалах и транспортных средствах, особенно вокруг приток рек и русел ручьев, которые вышли из берегов из-за утренних штормов.
О пострадавших пока не сообщается.
Пожарная служба Крита обратилась к гражданам, которые проживают в районах, подверженных наводнениям, с просьбой перебраться в более высокие районы, в частности, призыв касается жителей Анисараса, Аналипси, Кутулуфари и Сталиды.
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