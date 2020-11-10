У Європарламенті пропонують створити механізми моніторингу реформ в Україні

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ пропонує створити механізми для моніторингу українських реформ, які містили б чіткі принципи обумовленості.

Про це йдеться в ухваленому у середу звіті про імплементацію Угоди про асоціацію України і ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Як заявили у пресслужбі ЄП, у звіті депутати закликали Європейську комісію "розробити якісні механізми для моніторингу реалізації реформ в Україні, включаючи чіткі критерії і принципи обумовленості".

Читайте також Рада ЄС та Європарламент домовилися прив’язати виплати з бюджету до верховенства права

Вони наголосили, що "значні результати у боротьбі з корупцією є важливими для підтримки реформ серед громадян".

Як повідомлялось, у цьому ж звіті депутати Європарламенту розкритикували Україну за недостатні зусилля із реформування судової влади та кволу боротьбу з олігархами.

Вони також розкритикували спроби української влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інститути і правоохоронні органи.

Раніше Європарламент закликав створити механізм для захисту демократії в державах-членах.