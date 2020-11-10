В Европарламенте предлагают создать механизмы мониторинга реформ в Украине

Комитет Европейского парламента по иностранным делам предлагает создать механизмы для мониторинга украинских реформ, которые содержали бы четкие принципы обусловленности.

Об этом говорится в принятом в среду отчете об имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, сообщает "Европейская правда".

Как заявили в пресс-службе ЕП, в отчете депутаты призвали Европейскую комиссию "разработать качественные механизмы для мониторинга реализации реформ в Украине, включая четкие критерии и принципы обусловленности".

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Они отметили, что "значительные результаты в борьбе с коррупцией важны для поддержки реформ среди граждан".

Как сообщалось, в этом же отчете депутаты Европарламента раскритиковали Украину за недостаточные усилия по реформированию судебной власти и слабую борьбу с олигархами.

Они также раскритиковали попытки украинской власти оказывать политическое давление на независимые экономические институты и правоохранительные органы.

Ранее Европарламент призвал создать механизм для защиты демократии в государствах-членах.