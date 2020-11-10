Албанія на три тижні запроваджує комендантську годину
Уряд Албанії вирішив запровадити жорсткі протиепідемічні заходи по всій країні після сплеску нових випадків коронавірусу в останні тижні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.
Громадянам заборонено виходити з дому з 11 листопада з 22:00 до 06:00. Винятки робляться тільки випадків, пов'язаних із робочою необхідністю.
Бари та ресторани не працюватимуть з 22:00 до 06:00, за винятком надання послуг доставки їжі.
Співробітникам підприємств та установ рекомендується працювати вдома. Нові заходи наберуть триватимуть протягом 3 тижнів.
Школи не будуть закриті, оскільки, як зазначили місцеві чиновники, вони не є осередками зараження.
У неділю Албанія зафіксувала новий максимум щоденних випадків - 501. За останні п’ять тижнів у країні рівень позитивних тестів у країні зріс до 44%.