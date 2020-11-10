Британія через 40 років після війни за Фолкленди заявила про їх розмінування
МЗС Британії повідомило про те, що Фолклендські острови тепер повністю вільні від смертоносних мінних полів майже через 40 років після закінчення конфлікту, в ході якого були закладені тисячі вибухових пристроїв.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.
"Фінансована Британією програма, розпочата в 2009 році, завершила свою небезпечну місію з розмінування островів в Південній Атлантиці на три роки раніше наміченого терміну" - заявили в МЗС Британії.
Як зазначається, вилучення мін, встановлених під час конфлікту 1982 року з Аргентиною, означає, що Британія виконала свої зобов'язання, встановлені Конвенцією про заборону протипіхотних мін.
Жителі островів відзначать цей момент вибухом останньої міни і знесенням парканів, які, нарешті, відкриють їм доступ до пляжів..
"Це величезне досягнення для островів, і ми повинні віддати належне блискучій команді саперів, які щодня піддають своє життя ризику, видаляючи і знищуючи наземні міни, щоб зробити Фолклендські острови безпечними" - сказала міністр Венді Мортон, відповідальна за Фолкленди.
Фолклендські острови будуть офіційно оголошені вільними від наземних мін 14 листопада на місцевому святі. Крім того, 17 листопада в будинку уряду Британії відбудуться офіційні урочистості, на яких саперам будуть вручені сертифікати, підписані міністром.
Фолклендська війна 1982 року — війна між Великою Британією і Аргентиною за контроль над Фолклендськими островами. Ні Аргентина, ні Велика Британія формально не оголошували одна одній війни; з погляду обох, воєнні дії виглядали відновленням контролю над своєю законною територією. Війна завершилася рішучою перемогою Великої Британії, яка контролює острови понині.