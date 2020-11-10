Британия через 40 лет после войны за Фолкленды заявила об их разминировании

МИД Великобритании сообщил, что Фолклендские острова теперь полностью свободны от смертоносных минных полей почти через 40 лет после окончания конфликта, в ходе которого были заложены тысячи взрывных устройств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

"Финансируемая Британией программа, начатая в 2009 году, завершила свою опасную миссию по разминированию островов в Южной Атлантике на три года раньше намеченного срока", - заявили в МИД Великобритании.

Как отмечается, изъятие мин, установленных во время конфликта 1982 году с Аргентиной, означает, что Великобритания выполнила свои обязательства, установленные Конвенцией о запрещении противопехотных мин.

Жители островов отметят этот момент взрывом последней мины и сносом ограждений, которые, наконец, откроют им доступ к пляжам.

"Это огромное достижение для островов, и мы должны отдать должное блестящей команде саперов, которые ежедневно подвергают свою жизнь риску, удаляя и уничтожая наземные мины, чтобы сделать Фолклендские острова безопасными", - сказала министр Венди Мортон, ответственная за Фолкленды.

Фолклендские острова будут официально объявлены свободными от наземных мин 14 ноября на местном празднике. Кроме того, 17 ноября в здании правительства Великобритании состоятся официальные торжества, на которых саперам будут вручены сертификаты, подписанные министром.

Фолклендская война 1982 года - война между Великобританией и Аргентиной за контроль над Фолклендскими островами. Ни Аргентина, ни Великобритания формально не объявляли друг другу войны; с точки зрения обеих, военные действия выглядели восстановлением контроля над своей законной территорией. Война завершилась решительной победой Великобритании, которая контролирует острова до сих пор.