Чеська розвідка розповіла про активність російських і китайських шпигунів у країні

Чеська служба безпеки і інформації (BIS) вважає, що минулого року російські і китайські шпигуни представляли найбільшу загрозу для безпеки і інтересів країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За даними контррозвідки, інтенсивність діяльності китайської розвідки в Чехії не відстає від російської. Однак Росія намагається дестабілізувати і дезінтеграціонувати своїх супротивників, а китайська мета полягає в тому, щоб інші народи визнали законність китайських інтересів і проявили повагу до країни.

Минулого року китайські спецслужби використовували традиційне прикриття в якості дипломатів, журналістів і вчених, а також сучасні методи розвідки, стверджує BIS.

"Вони були зацікавлені в різних областях і використовували відкритість чеського середовища, щоб запропонувати китайські інвестиції", - йдеться в щорічному звіті. За даними контррозвідки, минулого року китайські агенти також активно займалися чеською академічною сферою.

За даними BIS, в 2019 році на території Чехії працювали різні російські служби. Шпигуни під дипломатичним прикриттям прагнули просувати інтереси і точки зору Кремля та підвищувати репутацію Росії.

Крім того, за даними BIS, росіяни і китайці також чинили кібератаки проти міністерства закордонних справ і чеських посольств за кордоном.