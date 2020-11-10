Чешская разведка рассказала об активности российских и китайских шпионов в стране

Чешская служба безопасности и информации (BIS) считает, что в прошлом году российские и китайские шпионы представляли наибольшую угрозу для безопасности и интересов страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По данным контрразведки, интенсивность деятельности китайской разведки в Чехии не отстает от российской. Однако Россия пытается дестабилизировать и дезінтеграціонувати своих противников, а китайская цель состоит в том, чтобы другие народы признали законность китайских интересов и проявили уважение к стране.

В прошлом году китайские спецслужбы использовали традиционное прикрытие в качестве дипломатов, журналистов и ученых, а также современные методы разведки, утверждает BIS.

"Они были заинтересованы в различных областях и использовали открытость чешской среды, чтобы предложить китайские инвестиции", - говорится в ежегодном отчете. По данным контрразведки, в прошлом году китайские агенты также активно занимались чешской академической сферой.

По данным BIS, в 2019 году на территории Чехии работали различные российские службы. Шпионы под дипломатическим прикрытием стремились продвигать интересы и точки зрения Кремля и повышать репутацию России.

Кроме того, по данным BIS, россияне и китайцы также совершали кибератаки против Министерства иностранных дел и чешских посольств за рубежом.