Свидетельство о фальсификации выборов в США, на которое рассчитывал Трамп, было ложью - WP

Сотрудник почты из Пенсильвании, утверждение которого ведущие республиканцы приводили в доказательство масштабных нарушений на голосовании в США, признался, что сфабриковал обвинения.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на трех должностных лиц, знакомых с расследованием, сообщает "Европейская правда"

Ричард Хопкинс заявлял, что руководитель почтового отделения в городе Эри, штат Пенсильвания, приказывал почтовым работника проводить бюллетени, отправленные после дня выборов, задним числом. Пенсильвания является одним из ключевых штатов для определения победителя президентских выборов, и Трамп говорит, что они были сфабрикованы в штате.

Слова Хопкинса в письме в Министерство юстиции цитировал республиканский сенатор Линдси Грэм, призвав начать федеральное расследование.

Генеральный прокурор Уильям Барр впоследствии уполномочил федеральных прокуроров начать расследование о нарушениях во время выборов.

Но в понедельник Хопкинс сказал следователям из Управления Генерального инспектора Почтовой службы США, что обвинения не соответствуют действительности, и он подписал письменные показания, в которых отказался от своих обвинений, заявляют источники издания, которые говорили на условиях анонимности.

Поздно вечером во вторник демократы из комитета по надзору Палаты представителей написали в Твиттере, что свидетель полностью отказался от своих утверждений.

Вместе с тем позже Хопкинс опубликовал видео на YouTube, в котором отрицает, что отказался от своих заявлений. Связаться для комментария с Хопкинсом журналистам издания не удалось.

Президент США Дональд Трамп отказался признавать победу на выборах Джо Байдена, который, по данным американских телесетей, набрал необходимые для избрания более чем 270 голосов выборщиков.