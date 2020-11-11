ЄС і Британія продовжать переговори щодо Brexit і після дедлайну, що спливає цього тижня

Велика Британія і Європейський союз, швидше за все, не встигнуть до кінця цього тижня завершити переговори щодо угоди про майбутні відносини після завершення перехідного періоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними високопоставленого джерела в ЄС, посли 27 країн-членів ЄС в Брюсселі не будуть проінформовані про хід переговорів на черговій зустрічі в середу, і тепер це питання планується розглянути на їх зустрічі 18 листопада.

Втім сторони все ще наполягають на угоді, і джерела в ЄС заявили, що тепер вони очікують, що переговірники прийдуть до узгодженого тексту в середині наступного тижня, якщо переговори не проваляться або не відбудеться прориву раніше.

"Реальна крайняя точка настане в кінці наступного тижня", - сказав один з дипломатів ЄС.

Обидва дипломати ЄС заявили, що порядок денний може бути оновлений в останню хвилину, якщо переговори призведуть до прориву або краху.

Британське джерело також повідомило, що переговори переговорних груп в Лондоні, як очікується, триватимуть до кінця цього тижня.

Британія покинула ЄС у січні, і переговори щодо умов торгівлі після завершення перехідного періоду знаходяться на заключному етапі, однак ключові розбіжності між сторонами залишаються.