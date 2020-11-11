ЕС и Британия продолжат переговоры по Brexit и после дедлайна, который истекает на этой неделе

Великобритания и Европейский союз, скорее всего, не успеют до конца этой недели завершить переговоры по соглашению о будущих отношениях после завершения переходного периода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным высокопоставленного источника в ЕС, послы 27 стран-членов ЕС в Брюсселе не будут проинформированы о ходе переговоров на очередной встрече в среду, и теперь этот вопрос планируется рассмотреть на их встрече 18 ноября.

Впрочем, стороны все еще настаивают на соглашении, и источники в ЕС заявили, что теперь они ожидают, что переговорщики придут к согласованному тексту в середине следующей недели, если переговоры не провалятся или не произойдет прорыва ранее.

"Реальная крайняя точка наступит в конце следующей недели", - сказал один из дипломатов ЕС.

Оба дипломаты ЕС заявили, что повестка дня может быть обновлен в последнюю минуту, если переговоры приведут к прорыву или краха.

Британский источник также сообщил, что переговоры переговорных групп в Лондоне, как ожидается, продлятся до конца этой недели.

Британия покинула ЕС в январе, и переговоры по условиям торговли после завершения переходного периода находятся на заключительном этапе, однако ключевые разногласия между сторонами остаются.