Глава Мюнхенської конференції: Мінські угоди – не Біблія, їх варто змінити

Президент Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер стверджує, що Мінські угоди є не найкращим варіантом врегулювання конфлікту на Донбасі і за появи нових ідей їх слід змінити.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Ішингера, у Мінських угодах є стільки недоліків, що виникають сумніви у потребі їх виконувати.

"У разі, якщо хтось зможе запропонувати кращу формулу, яка замінить "Мінськ" – то це чудово! Чому б ні? Минуло шість років від Майдану, і очевидно, що з’явилася можливість поглянути на ситуацію по-новому", - зазначив він.

Він наголосив, що "Мінські угоди – не Біблія" і не є найкращим рішення для Донбасу, але поки це єдиний наявний формат.

"На жаль, станом на зараз це – єдине рішення, про яке вдалося домовитися", - зазначив Ішингер.

"Ми в Берліні віримо, що наразі зусилля з виконання "Мінська" мають тривати, але щойно з’явиться краща ідея – то, звичайно, його треба буде змінювати!" - додав він.

Раніше Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ, у інтерв’ю "ЄвроПравді" висловив думку, що у разі провалу Мінських угод і сценарію з миротворцями Україні слід тимчасово відмовитися від ідеї повернення контролю на Донбасі, особливо якщо на кону стоятиме західний вектор розвитку держави.