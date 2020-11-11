Глава Мюнхенской конференции: Минские соглашения - не Библия, их следует изменить

Президент Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер утверждает, что Минские соглашения - не лучший вариант урегулирования конфликта на Донбассе, и при появлении новых идей и их следует изменить.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам Ишингера, в Минских соглашениях есть столько недостатков, что возникают сомнения в необходимости их выполнять.

"В случае, если кто-то сможет предложить лучшую формулу, которая заменит "Минск" - это прекрасно! Почему бы нет? Прошло шесть лет с Майдана, и очевидно, что появилась возможность взглянуть на ситуацию по-новому", - отметил он.

Он отметил, что "Минские соглашение - не Библия" и не являются наилучшим решением для Донбасса, но пока это единственный имеющийся формат.

"К сожалению, по состоянию на сейчас это - единственное решение, о котором удалось договориться", - отметил Ишингер.

"Мы в Берлине верим, что сейчас усилия по выполнению "Минска" должны продолжаться, но как только появится лучшая идея - то, конечно, его надо будет менять!" - добавил он.

Ранее Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел, в интервью "ЕвроПравде" высказал мнение, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе, особенно если на кону будет стоять западный вектор развития государства.