Ішингер: з приходом Байдена відносини США з Європою радикально зміняться

Президент Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер вважає, що з приходом на посаду президента США Джо Байдена світ стане свідком повернення зовнішньої політики, побудованої на мультилатералізмі.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами дипломата, чинний президент Дональд Трамп проводив курс, який не ставив міжнародну співпрацю в центр американської міжнародної політики.

"Коли США – супердержава з найпотужнішою у світі армією – відкидає традицію, за якою саме Штати очолюють світ альянсів, партнерств і співпраці, то це має величезне значення", - зазначив Ішингер.

"Та я думаю, що від січня 2021 року, щойно Байден заступить на посаду президента, ми станемо свідками повернення зовнішньої політики, побудованої на мультилатералізмі. І це матиме неймовірні наслідки. Це, зокрема, означає, що адміністрація Байдена не вважатиме Євросоюз своїм супротивником чи ворогом, а бачитиме в нас надійного і важливого партнера", - пояснив він.

Ішингер висловив сподівання знову побачити Штати, які прагнуть очолювати альянси, водночас зазначив, що США вже не ті, що були хоча б 20 років тому. А відтак, на його думку, країни Європи повинні брати на себе більше відповідальності.

"Ми не маємо сподіватися на США, які прийдуть і вирішать усі наші проблеми. Нам потрібно ставати більш самостійними, беручи власну безпеку та власні інтереси у свої руки. Але, звісно, співпрацюючи із США на цьому шляху", - вважає він.

"США – це не "покровитель Європи", який буде опікуватися нашими проблемами. Нам треба самим перейнятися питаннями власної безпеки, економіки тощо, не відкидаючи, втім, відносини із США", - додав дипломат.