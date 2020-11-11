Ишингер: с приходом Байдена отношения США с Европой радикально изменятся

Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что с приходом на пост президента США Джо Байдена мир станет свидетелем возвращения внешней политики, построенной на мультилатерализме.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам дипломата, действующий президент Дональд Трамп проводил курс, который не ставил международное сотрудничество в центр американской международной политики.

"Когда США - супердержава с самой мощной в мире армией - отвергает традицию, по которой именно Штаты возглавляют мир альянсов, партнерств и сотрудничества, то это имеет огромное значение", - отметил Ишингер.

"Но я думаю, что с января 2021-го, как только Байден вступит в должность президента, мы станем свидетелями возвращения внешней политики, построенной на мультилатерализме. И это будет иметь невероятные последствия. Это, в частности, означает, что администрация Байдена не будет считать Евросоюз своим противником или врагом, а будет видеть в нас надежного и важного партнера", - пояснил он.

Ишингер выразил надежду снова увидеть Штаты, стремящиеся возглавлять альянсы, вместе с тем отметил, что США уже не те, что были хотя бы 20 лет назад. Следовательно, по его мнению, страны Европы должны брать на себя больше ответственности.

"Мы не должны надеяться на США, которые придут и решат все наши проблемы. Нам нужно становиться более самостоятельными, беря собственную безопасность и собственные интересы в свои руки. Но, конечно, сотрудничая с США на этом пути", - считает он.

"США - это не "покровитель Европы", который будет заниматься нашими проблемами. Нам надо самим проникнуться вопросами собственной безопасности, экономики и т.д., не отвергая, впрочем, отношения с США", - добавил дипломат.