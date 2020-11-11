Кулеба про рішення уряду РФ: Україна закрила торгові представництва ще три місяці тому

Україна розірвала угоду з Російською Федерацією про торговельні представництва ще три місяці тому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Україна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе", - написав Кулеба у Twitter.

Украіна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе 🤔 https://t.co/mY5OCjae5I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2020

11 листопада уряд РФ вирішив ліквідувати торговельні представництва в Україні та Литві. Одночасно російський уряд прийняв рішення про відкриття торгового представництва в Сирії до кінця 2020 року.

Ініціатором закриття торгпредств в Литві і Україні виступив Мінпромторг Росії. В пояснювальній записці до постанови рішення про ліквідацію представництва в Україні пов'язане з прийняттям в серпні 2020 року урядом України постанови про припинення дії двосторонньої угоди про взаємне заснування торгових представництв.

Щодо литовського торгпредства в пояснювальній записці зазначається, що воно було єдиним в країнах Балтії. У першій половині 2020 року товарообіг між Росією і Литвою скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 31,8%.

У 2019 році Росія вперше втратила позиції найбільшого торговельного партнера України серед окремих країн.

У грудні 2018 року Росія запровадила санкції на імпорт понад 200 товарів з України, а у квітні 2019 року до цього списку додали ще близько 140 товарів.

Крім цього, експорт деяких російських товарів до України, переважно енергоресурсів, або був заборонений, або потрапив під нову систему дозволів.

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