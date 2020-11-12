У Лондоні затримали чоловіка, який на авто протаранив поліцейську дільницю

Британська поліція заявила, що затримала чоловіка, який в середу врізався на автомобілі в поліцейську дільницю на півночі Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Столична поліція повідомила, що інцидент стався незадовго до 19.00 на поліцейській дільниці, яку потім евакуювали. Поліція заявила, що розслідування веде місцева група за підтримки співробітників з питань боротьби з тероризмом.

Втім, The Guardian заявила, що за попередньою версією, інцидент не був пов'язаний з тероризмом. Від поліції більше не надходило жодних подробиць про характер інциденту.

На місце події були направлені машини швидкої допомоги і пожежні машини, а також був встановлений поліцейський кордон.

На кадрах в соціальних мережах видно автомобіль біля входу на дільницю і чоловіка, який нібито готувався стріляти перед тим як його схопили правоохоронці.

Садік Хан, мер Лондона, написав у Twitter: "Я вдячний співробітникам поліції та інших екстрених служб, які взяли ситуацію під контроль і продовжують розслідувати інцидент".

Раніше в цьому місяці рівень терористичної загрози у Британії був підвищений до "серйозного", що означає, що напад розглядається як досить ймовірний. Це сталося після терактів у Франції та Австрії, хоча уряд заявив, що конкретної загрози немає.