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В Лондоне задержали мужчину, который на авто протаранил полицейский участок

Четверг, 12 ноября 2020, 09:28

Британская полиция заявила, что задержала мужчину, который в среду врезался на автомобиле в полицейский участок на севере Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Столичная полиция сообщила, что инцидент произошел незадолго до 19:00 в полицейском участке, который затем эвакуировали. Полиция заявила, что расследование ведет местная группа при поддержке сотрудников по вопросам борьбы с терроризмом.

Впрочем, The Guardian заявила, что, по предварительной версии, инцидент не был связан с терроризмом. От полиции больше не поступало никаких подробностей о характере инцидента.

На место происшествия были направлены машины скорой помощи и пожарные машины, а также был установлен полицейский кордон.

 

На непроверенных кадрах в социальных сетях видно автомобиль у входа в участок и мужчину, который якобы готовился стрелять, перед тем как его схватили правоохранители.

Садик Хан, мэр Лондона, написал в Twitter: "Я благодарен сотрудникам полиции и других экстренных служб, которые взяли ситуацию под контроль и продолжают расследовать инцидент".

Ранее в этом месяце уровень террористической угрозы в Британии был повышен до "серьезного", что означает, что нападение рассматривается как весьма вероятное. Это произошло после терактов во Франции и Австрии, хотя правительство заявило, что конкретной угрозы нет.

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