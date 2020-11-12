У Гаазі обстріляли посольство Саудівської Аравії
Четвер, 12 листопада 2020, 10:26
В ніч на четвер невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії в Гаазі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.
Поліція була піднята по тривозі незадовго до 6 ранку.
Щонайменше двадцять куль влучили у вікна та фасад будівлі на вулиці Конінгіннеграхт. На вулиці виявили десятки гільз.
В результаті обстрілу ніхто не постраждав.
Поліція проводить слідчі роботи в будівлі посольства і довкола нього. Про мотиви стрілянини правоохоронці поки нічого не повідомляють.
Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії під час заходу за участі європейських дипломатів стався вибух, внаслідок якого декілька осіб отримали поранення.
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