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У Гаазі обстріляли посольство Саудівської Аравії

Четвер, 12 листопада 2020, 10:26

В ніч на четвер невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

 Поліція була піднята по тривозі незадовго до 6 ранку.

Щонайменше двадцять куль влучили у вікна та фасад будівлі на вулиці Конінгіннеграхт.  На вулиці виявили десятки гільз.

В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Поліція проводить слідчі роботи в будівлі посольства і довкола нього. Про мотиви стрілянини правоохоронці поки нічого не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії під час заходу за участі європейських дипломатів стався вибух, внаслідок якого декілька осіб отримали поранення.

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