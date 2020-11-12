В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии

В ночь на четверг неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

Полиция была поднята по тревоге незадолго до 6 утра.

По меньшей мере двадцать пуль попали в окна и фасад здания на улице Конингиннеграхт. На улице обнаружили десятки гильз.

В результате обстрела никто не пострадал.

Полиция проводит следственные работы в здании посольства и вокруг него. О мотивах стрельбы правоохранители пока ничего не сообщают.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии во время мероприятия с участием европейских дипломатов произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения.