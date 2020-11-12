В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии
Четверг, 12 ноября 2020, 10:26
В ночь на четверг неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии в Гааге.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.
Полиция была поднята по тревоге незадолго до 6 утра.
По меньшей мере двадцать пуль попали в окна и фасад здания на улице Конингиннеграхт. На улице обнаружили десятки гильз.
В результате обстрела никто не пострадал.
Полиция проводит следственные работы в здании посольства и вокруг него. О мотивах стрельбы правоохранители пока ничего не сообщают.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии во время мероприятия с участием европейских дипломатов произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения.
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