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В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии

Четверг, 12 ноября 2020, 10:26

В ночь на четверг неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

 Полиция была поднята по тревоге незадолго до 6 утра.

По меньшей мере двадцать пуль попали в окна и фасад здания на улице Конингиннеграхт.  На улице обнаружили десятки гильз.

В результате обстрела никто не пострадал.

Полиция проводит следственные работы в здании посольства и вокруг него. О мотивах стрельбы правоохранители пока ничего не сообщают.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии во время мероприятия с участием европейских дипломатов произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения.

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