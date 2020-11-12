60% французів зізналися, що хоча б раз порушували правила локдауну

Більше половини французів щонайменше один раз порушували правила карантину, використовуючи сертифікат на пересування для інших цілей, ніж передбачено правилами, чи приймаючи в себе родичів або друзів.

Про це свідчать результати опитування Ifop для Consolab, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

З 30 жовтня, коли було оголошено про другий локдаун, введений в дію для боротьби з епідемією коронавірусу, 60% опитаних порушили його правила хоча б один раз. Це на 27 процентних пунктів більше, ніж за перші шість тижнів першого локдауну.

Французи-порушники в основному користувалися сертифікатами на пересування з причин, відмінних від обумовлених правилами (24%), гуляли понад дозволений ліміт в одну годину (17%), а також зустрічалися з родичами (23%; на 8 пунктів більше, ніж навесні) або друзями (20%). 9% опитаних порушили правила, щоб зустрітися з сексуальним партнером (в тому числі потенційним) – це 3 пункти більше, ніж під час першого локдауну.

Крім того, повторний локдаун сильніше вдарив по моральному духу французів. Якщо в листопаді 2019 року 16% заявили про пригнічений стан, то у листопаді цього року таких 28%. Під час весняного карантину цей показник складав 20%.

Сон також став жертвою повернення локдауну: 38% опитаних людей повідомляють про порушення сну. Ця цифра зростає до 44% серед жінок.

Як повідомлялося, лише трохи більше половини французів готові вакцинуватися від коронавірусу, як тільки з'явиться вакцина.