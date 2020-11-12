60% французов признались, что хотя бы раз нарушали правила локдауна

Более половины французов не реже одного раза нарушали правила карантина, используя сертификат на передвижение для других целей, чем предусмотрено правилами, или принимая у себя родственников или друзей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop для Consolab, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

С 30 октября, когда было объявлено о втором локдауне, введенном в действие для борьбы с эпидемией коронавируса, 60% опрошенных нарушили его правила хотя бы один раз. Это на 27 процентных пунктов больше, чем за первые шесть недель первого локдауна.

Французы-нарушители в основном пользовались сертификатами на передвижение по причинам, отличным от оговоренных правилами (24%), гуляли сверх разрешенного лимита в один час (17%), а также встречались с родственниками (23%, на 8 пунктов больше, чем весной) или друзьями (20%). 9% опрошенных нарушили правила, чтобы встретиться с сексуальным партнером (в том числе потенциальным) - это 3 пункта больше, чем во время первого локдауна.

Кроме того, повторный локдаун сильнее ударил по моральному духу французов. Если в ноябре 2019 года 16% заявили о подавленном состоянии, то в ноябре этого года таких 28%. Во время весеннего карантина этот показатель составлял 20%.

Сон также стал жертвой возвращения локдауна: 38% опрошенных людей сообщают о нарушениях сна. Эта цифра возрастает до 44% среди женщин.

Как сообщалось, только чуть больше половины французов готовы вакцинироваться от коронавируса, как только появится вакцина.