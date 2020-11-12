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Угорщина отримає зразок російської вакцини протягом півтора тижня

Четвер, 12 листопада 2020, 10:59

Угорщина отримає зразок російської вакцини проти коронавірусу протягом півтора тижня, заявив в середу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

За попередніми результатами, ефективність російської вакцини Sputnik V становить 92%, сказав міністр проурядовому телеканалу M1.

"Це хороша новина для Угорщини", - заявив він, зазначивши, що переговори про покупку вакцини просуваються вперед.

За словами Сійярто, зразки вакцини будуть доставлені в Угорщину, де вони потім пройдуть лабораторні випробування. 

Невелика кількість вакцини надійде в Угорщину для клінічних випробувань, перш ніж у другій половині січня будуть імпортовані великі кількості доз вакцини, сказав Сійярто.

Угорщина і Росія домовилися в середу, що РФ збере і відправить Угорщині необхідну для схвалення вакцини документацію, додав міністр. 

Раніше Сійярто розповів, що угорська фармацевтична компанія і російська влада ведуть переговори про виробництво вакцини проти нового коронавірусу.

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