Венгрия получит образец российской вакцины в течение полутора недель
Венгрия получит образец российской вакцины против коронавируса в течение полутора недель, заявил в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.
По предварительным результатам, эффективность российской вакцины Sputnik V составляет 92%, сказал министр в эфире проправительственного телеканала M1.
"Это хорошая новость для Венгрии", - заявил он, отметив, что переговоры о покупке вакцины продвигаются вперед.
По словам Сийярто, образцы вакцины будут доставлены в Венгрию, где они затем пройдут лабораторные испытания.
Небольшое количество вакцины поступит в Венгрию для клинических испытаний, прежде чем во второй половине января будут импортированы большие количества доз вакцины, сказал Сийярто.
Венгрия и Россия договорились в среду, что РФ соберет и отправит Венгрии необходимую для принятия вакцины документацию, добавил министр.
Ранее Сийярто рассказал, что венгерская фармацевтическая компания и российские власти ведут переговоры о производстве вакцины против нового коронавируса.