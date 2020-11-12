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Швейцарія відновлює переговори з ЄС щодо нового договору після дворічної перерви

Четвер, 12 листопада 2020, 12:51

Швейцарія відновлює переговори з Європейським Союзом щодо широкого двостороннього договору, в тому числі з таких питань, як захист прав трудящих і заробітна плата, які протягом двох років практично не обговорювалися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Швейцарський уряд визначив свою позицію для переговорів на засіданні 11 листопада. Офіційний представник уряду сказав, що Берн незабаром поділиться своєю позицією з Брюсселем, але не став коментувати, чи відправлений вже лист, і не повідомив ніяких подробиць.

У минулому уряд заявляв, що хотів би отримати роз'яснення з приводу державної допомоги, доступу громадян ЄС до швейцарських соціальних допомог та односторонніх швейцарських правил, спрямованих на захист високих заробітних плат від конкуренції з боку іноземних робітників, які перебувають на тимчасовій роботі.

Договір формалізує зв'язки, зосереджені в п'яти областях - вільне пересування людей, цивільна авіація, наземний транспорт, взаємне визнання промислових стандартів і переробка сільськогосподарських товарів.

Договір залишався без обговорення через спроби швейцарських євроскептиків обмежити імміграцію з ЄС. Зрештою цю ідею виборці відкинули на вересневому референдумі.

Критики заявляють, що новий договір шкодить суверенітету Швейцарії, тому уряд намагається поліпшити умови. Ймовірно, для затвердження договору також необхідно буде проводити референдум.

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Швейцарія
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