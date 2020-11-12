Прем'єр Греції звинуватив молодь у поширенні коронавірусу

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що молоді люди, які відпочивають у барах, в першу чергу відповідальні за передачу коронавірусу в Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Ми випробували багато планів, але вони були зраджені поведінкою деяких людей", - сказав він у парламенті, відкриваючи дебати про заходи уряду щодо стримування вірусу.

"Сьогодні ми знаємо, які були джерела спалахів. Ми говоримо це, щоб пояснити суспільству, що така поведінка створює проблему громадського здоров'я для всіх. Головним джерелом поширення стали розваги молоді", - заявив Міцотакіс.

Він сказав, що повторний локдаун "був нелегким вибором" і визнав, що більш жорсткі обмеження повинні були бути прийняті тиждень тому в Салоніках, щоб уникнути нестримного поширення вірусу.

"Ми могли б ввести скрізь використання масок для обличчя раніше, обмежити вечірні розваги раніше, вжити заходів у Салоніках раніше", - сказав він.

Як повідомлялося, уряд Греції оголосив у середу про введення загальнонаціональної комендантської години, щоб зупинити тривале зростання числа інфекцій і смертей від коронавірусу.