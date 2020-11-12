В уряді Німеччині вважають, що коронавірусні обмеження не скасують до кінця зими

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан очікує, що обмеження, введені для стримування пандемії коронавірусу, триватимуть всю зиму, і життя навряд чи повернеться до нормального життя в грудні або січні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я не бачу подій, за участі більше 10 або 15 людей, які відбуватимуться цієї зими", - сказав Шпан.

Німеччина повідомила про 21 866 нових випадків захворювання коронавірусом в четвер, таким чином загальне число заражень зросло до 727 553.

Канцлерка Ангела Меркель і лідери німецьких земель повинні зустрітися в понеділок, щоб обговорити, чи були часткові заходи ізоляції, введені 2 листопада, достатніми, щоб уповільнити різке зростання нових інфекцій.

Меркель заявила в четвер, що є обнадійливі сигнали про те, що на горизонті може з'явитися вакцина проти коронавірусу, але попередила, що це займе час. Вона відмовилася сказати, чи дозволить Німеччина знову відкрити бари і ресторани в грудні.

"Ми всі повинні бути розумними, ми повинні скоротити кількість випадків на 100 000 населення протягом 7 днів", - сказала вона у відповідь на питання про те, чи закінчиться карантин в цьому місяці. В даний час цей показник становить 139 на 100 000 осіб.