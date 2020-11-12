В правительстве Германии считают, что коронавирусные ограничения не отменят до конца зимы

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ожидает, что ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирус, будут продолжаться всю зиму, и жизнь вряд ли вернется к нормальной жизни в декабре или январе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я не вижу событий, с участием более 10 или 15 человек, которые будут происходить этой зимой", - сказал Шпан.

Германия сообщила о 21 866 новых случаях заболевания коронавирусом в четверг, таким образом общее число заражений возросло до 727 553.

Канцлер Ангела Меркель и лидеры немецких земель должны встретиться в понедельник, чтобы обсудить, были частичные меры изоляции, введены 2 ноября, достаточными, чтобы замедлить резкий рост новых инфекций.

Меркель заявила в четверг, что есть обнадеживающие сигналы о том, что на горизонте может появиться вакцина против коронавирус, но предупредила, что это займет время. Она отказалась сказать, позволит ли Германия вновь открыть бары и рестораны в декабре.

"Мы все должны быть умными, мы должны сократить количество случаев на 100 000 населения в течение 7 дней", - сказала она в ответ на вопрос о том, закончится ли карантин в этом месяце. В настоящее время этот показатель составляет 139 на 100 000 человек.