У Єревані звільнили кілька затриманих раніше лідерів опозиції
Влада Вірменії звільнила з-під варти кількох опозиційних лідерів, які раніше брали участь у акціях протесту, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".
На свободу вийшов проросійський політик, лідер партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян. Суд визнав затримання Царукяна неправомірним, повідомив його адвокат.
Також були звільнені Едуард Шармазанов з Республіканської партії, Гегам Манукян з партії "Дашнакцутюн" та Артур Ванецян, лідер партії "Батьківщина".
У Єревані кілька днів проходять акції протесту, опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.
У Вірменії домовленість сприйняли як рішення про капітуляцію.
Детальніше про це читайте у статті Похмілля Вірменії: що чекає країну та регіон після закінчення війни у Карабаху
а також: "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні".