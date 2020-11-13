У Єревані звільнили кілька затриманих раніше лідерів опозиції 

Влада Вірменії звільнила з-під варти кількох опозиційних лідерів, які раніше брали участь у акціях протесту, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

На свободу вийшов проросійський політик, лідер партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян. Суд визнав затримання Царукяна неправомірним, повідомив його адвокат.

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Також були звільнені Едуард Шармазанов з Республіканської партії, Гегам Манукян з партії "Дашнакцутюн" та Артур Ванецян, лідер партії "Батьківщина".

У Єревані кілька днів проходять акції протесту, опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

У Вірменії домовленість сприйняли як рішення про капітуляцію.

Детальніше про це читайте у статті Похмілля Вірменії: що чекає країну та регіон після закінчення війни у Карабаху

а також: "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні".