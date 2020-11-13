В Ереване освободили несколько задержанных ранее лидеров оппозиции

Власти Армении освободили из-под стражи нескольких оппозиционных лидеров, которые ранее участвовали в акциях протеста, требуя отставки премьер-министра Никол Пашинян.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

На свободу вышел пророссийский политик, лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Суд признал задержание Царукяна неправомерным, сообщил его адвокат.

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Также были освобождены Эдуард Шармазанов из Республиканской партии, Гегам Манукян из партии "Дашнакцутюн" и Артур Ванецян, лидер партии "Родина".

В Ереване несколько дней проходят акции протеста, оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

В Армении договоренность восприняли как решение о капитуляции.

Подробнее об этом читайте в статье "Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине".

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