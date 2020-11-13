Другий штат США перетнув позначку в 1 млн випадків коронавірусу

Каліфорнія стала другим штатом США, в якому зареєстровано понад 1 мільйон підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на четвер в Каліфорнії, де проживає 39,5 млн людей, було зареєстровано 1 мільйон випадків COVID-19.

Штат став другим, який перетнув цю позначку, після того, як Техас першим у вівторок зафіксував мільйон випадків.

За даними влади, кількість госпіталізацій в штаті різко збільшилася з 1 листопада. В цілому по штату показник позитивних результатів тестів на коронавірус становить 3,4%.

Понад 18 тисяч людей померли в Каліфорнії, найбільш густонаселеному штаті країни.

Експерт з інфекційних захворювань доктор Джон Шварцберг заявив в четвер, що штат наближається до "дуже темною зими". Він розкритикував людей за те, що вони не носять маски і не дотримуються правил соціального дистанціювання.

За даними університету Джонса Гопкінса, у Лос-Анджелесі діагностовано більшість підтверджених випадків - майже 330 500.