Второй штат США пересек отметку в 1 млн случаев коронавируса

Калифорния стала вторым штатом США, в котором зарегистрировано более 1 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на четверг в Калифорнии, где проживает 39,5 млн человек, было зарегистрировано 1 млн случаев COVID-19.

Штат стал вторым, который пересек эту отметку, после того, как Техас первым во вторник зафиксировал миллион случаев.

По данным властей, количество госпитализаций в штате резко увеличилось с 1 ноября. В целом по штату показатель положительных результатов тестов на коронавирус составляет 3,4%.

Более 18 000 человек умерли в Калифорнии, самом густонаселенном штате страны.

Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Джон Шварцберг заявил в четверг, что штат приближается к "очень темной зиме". Он раскритиковал людей за то, что они не носят маски и не соблюдают правила социального дистанцирования.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Лос-Анджелесе диагностировано большинство подтвержденных случаев - почти 330 500.