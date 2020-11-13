"Друга хвиля" у Швеції: смертність зростає, можливі жорсткі обмеження до Різдва

Швеція у четвер повідомила про 40 смертей від COVID-19 - значно менше, ніж щоденно реєстрували під час піку епідемії навесні, але найбільше за останні 5 місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Швеції зареєстровано 40 нових смертей, в результаті чого загальне число померлих у зв’язку з пандемією досягло 6122 осіб.

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Незважаючи на те, що під час весняного спалаху щоденно гинули понад 100 людей, четверговий показник є набагато вищим, ніж фіксували наприкінці літа і на початку осені. Тоді протягом більшості днів смертність реєстрували в однозначних числах.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл у четвер визнав, що країна бореться з другою хвилею пандемії, хоча ще в серпні він припускав, що такий сценарій малоймовірний.

"Я не думаю, що це визначення так важливо, але зараз ми бачимо, що поширення у спільнотах відбувається одночасно у багатьох регіонах", - сказав Тегнелл на пресконференції.

Він порадив громадянам підготуватися до можливого обмеження поїздок між різними районами в період Різдва, щоб регіональні служби охорони здоров'я могли уникнути перевантаження.

За його словами, попереднє рішення, швидше за все, буде прийнято через тиждень або два. Тегнелл додав, що шведи мають бути готові до того, що все ще може змінитися "прямо перед Різдвом".

Він також повідомив, що більша частина нових випадків COVID-19 зараз походять з приватних вечірок.

У Швеції в четвер було зареєстровано 4658 нових випадків коронавірусу, що трохи менше від щоденного рекорду, встановленого на минулому тижні. Проте відродженням вірусу викликало зростання кількості госпіталізацій.

Тегнелл також відкинув надії на те, що серйозний весняний спалах вірусу в Швеції може забезпечити захист населення за рахунок імунітету. Він заявив, що кількість невиявлених інфекцій, ймовірно, є нижчою, ніж вважалося раніше.

"Кількість людей, яких ми не виявляємо за допомогою діагностики, з великою ймовірністю є меншою, ніж ми думали", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен анонсував, що уряд планує заборонити по всій країні продаж алкоголю після 22:00 в барах, ресторанах і нічних клубах, щоб стримати поширення COVID-19.