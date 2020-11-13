Бельгія вислала п’ятьох данців за наміри спалити Коран
Бельгія видворила з країни п'ятьох данських ультраправих активістів і заборонила їм в'їзд на рік через їх плани спалити Коран в переважно мусульманському районі Брюсселя.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Держсекретар Бельгії з питань притулку Семмі Махді назвав цих п’ятьох данців "серйозною загрозою громадському порядку".
Згідно з їх сторінками у соцмережах, ці п'ятеро є соратниками данського ультраправого політика Расмуса Палудана.
Палудан був висланий з Франції в середу після того, як повідомив про свій намір спалити Коран в Парижі.
Раніше цього року він був ув'язнений на місяць у Данії за низку злочинів, включаючи розміщення антиісламських відеороликів у соціальних мережах своєї партії "Жорстка лінія".
Бельгійська поліція запідозрила, що п'ятеро данців планували спалити Коран в брюссельському районі Моленбек-Сен-Жан. У цьому районі проживає велика марокканська громада.
"У нашому суспільстві, яке і так дуже поляризоване, нам не потрібні люди, які приходять поширювати ненависть" – сказав Махді
У серпні прихильники Палудана в південному шведському місті Мальме спалили Коран, що викликало бурхливі протести і зіткнення з поліцією.