Бельгія вислала п’ятьох данців за наміри спалити Коран

Бельгія видворила з країни п'ятьох данських ультраправих активістів і заборонила їм в'їзд на рік через їх плани спалити Коран в переважно мусульманському районі Брюсселя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Держсекретар Бельгії з питань притулку Семмі Махді назвав цих п’ятьох данців "серйозною загрозою громадському порядку".

Згідно з їх сторінками у соцмережах, ці п'ятеро є соратниками данського ультраправого політика Расмуса Палудана.

Палудан був висланий з Франції в середу після того, як повідомив про свій намір спалити Коран в Парижі.

Раніше цього року він був ув'язнений на місяць у Данії за низку злочинів, включаючи розміщення антиісламських відеороликів у соціальних мережах своєї партії "Жорстка лінія".

Бельгійська поліція запідозрила, що п'ятеро данців планували спалити Коран в брюссельському районі Моленбек-Сен-Жан. У цьому районі проживає велика марокканська громада.

"У нашому суспільстві, яке і так дуже поляризоване, нам не потрібні люди, які приходять поширювати ненависть" – сказав Махді

У серпні прихильники Палудана в південному шведському місті Мальме спалили Коран, що викликало бурхливі протести і зіткнення з поліцією.