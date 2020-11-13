Бельгия выслала пятерых датчан из-за намерения сжечь Коран

Бельгия выдворила из страны пятерых датских ультраправых активистов и запретила им въезд на год из-за их планов сжечь Коран в преимущественно мусульманском районе Брюсселя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища Сэмми Махди назвал этих пятерых датчан "серьезной угрозой общественному порядку".

Согласно их страницам в соцсетях, эти пятеро являются соратниками датского ультраправого политика Расмуса Палудана.

Палудан был выслан из Франции в среду после того, как сообщил о своем намерении сжечь Коран в Париже.

Ранее в этом году он был заключен в тюрьму на месяц в Дании за ряд преступлений, включая размещение антиисламских видеороликов в социальных сетях своей партии "жесткая линия".

Бельгийская полиция заподозрила, что пятеро датчан планировали сжечь Коран в брюссельском районе Моленбек-Сен-Жан. В этом районе проживает большая марокканская община.

"В нашем обществе, которое и так очень поляризовано, нам не нужны люди, которые приходят распространять ненависть" – сказал Махди

В августе сторонники Палудана в южном шведском городе Мальме сожгли Коран, что вызвало бурные протесты и столкновения с полицией.